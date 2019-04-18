Испанию снова ждет «подвешенный парламент»

Проработав рекордно короткий срок, испанское правительство вновь расформировано. Внеочередные выборы в Генеральный кортес (испанский парламент) состоятся 28 апреля этого года. Но вопрос, кто будет формировать новое правительство, до сих пор остается открытым. Согласно предварительным опросам ни одна партия не набирает достаточного количества голосов, чтобы образовать правительство большинства, так что Испанию, скорее всего, снова ждет «подвешенный парламент» и политическая неопределенность.

Премьер-министр Испании Педро Санчес распустил прошлый состав главного законодательного органа страны в феврале 2019 года после того, как депутаты не смогли принять правительственный проект бюджета королевства. Правительство рассчитывало получить поддержку каталонских партий, но те отказались голосовать за бюджет без договоренности о начале переговоров по вопросу независимости региона (см. «Испанские кошки-мышки», «Эксперт», №27 за 2018 год). Против проекта выступила и оппозиция в лице правых. «Выбирая между тем, чтобы не делать ничего и продолжать работать без бюджета, и тем, чтобы дать слово испанцам, я выбрал второе», – заявил премьер.

Правительственный кризис длится в Испании уже больше года. Педро Санчес возглавил правительство меньшинства в июне 2018 года после того, как парламент вынес вотум недоверия правому правительству экс-премьера Мариано Рахоя. Победу лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Санчеса обеспечили голоса левых популистов из партии «Подемос», а также баскских и каталонских сепаратистов. Но разношерстная партийная компания не смогла долго проработать без общего врага – согласовывать повседневные вопросы управления страной представителям восьми партий оказалось не под силу.

По экспертным прогнозам новые выборы должны усилить позиции социалистов. До роспуска парламента у ИСРП было самое низкое парламентское представительство в истории страны – 84 депутатских мандатов из 350 и 42 сенаторских из 266. Контролируя менее 25% парламента, Педро Санчес был лишен возможности проведения в жизнь законопроектов без поддержки со стороны членов других партий, что значительно тормозило работу правительства. Между тем досрочные выборы вряд ли принесут социалистам уверенную победу. Как показали результаты опроса компании GAD3, лишь 31,1% опрошенных испанцев поддерживают ИСРП.

Остальным партиям рассчитывать на абсолютное большинство в конгрессе также не приходится. Согласно предварительным опросам правая партия «Граждане» набрала 14,4%, «Подемос» – 11,4%, а ультраправая Вокс – 11,2% голосов. Главный соперник социалистов правоцентристская «Народная партия» получила всего 20,1% голосов, тем самым опустившись по популярности на второе место. Сейчас у «Народной партии» 134 депутата в парламенте, но ее электорат в последнее время активно перетекает к партии «Граждане». Так что возродить двухпартийную систему, существовавшую в Испании фактически со смерти диктатора Франко и до недавних лет, в этот раз вряд ли удастся. Придется формировать коалиции, что не только займет немало времени, но снова приведет к установлению в Испании правительства меньшинства.

Чтобы не допустить повторения сомнительного опыта «подвешенного парламента», Санчес пытается акцентировать внимание электората на проблемах консолидации правых, попутно обвиняя их в росте коррупции, снижении объема социальной помощи и неспособности противостоять сепаратистам. Правые, в свою очередь, обвиняют в этом Санчеса. Примечательно, что аргументы, которые используют в споре обе стороны, практически идентичны. Между тем главным остается вопрос о независимости Каталонии, который за минувший год так и не был решен. Если правые сумеют грамотно сыграть на требованиях каталонских националистов, соотношение сил резко изменится.

Политическая неопределенность в Испании не только негативно влияет на самочувствие самой страны, но также может значительно осложнить выборы в Европарламент, которые состоятся 23-26 мая 2019 года. Особенно если учесть, что испанский правительственный кризис дополняет общую картину внутриполитических кризисов «старой Европы»: Италия не может провести через парламент ни одного законопроекта, Франция скована «желтыми жилетами», а Великобритания занята вопросом затянувшегося брекзита. Так что будущее Евросоюза отходит для них на второй план.