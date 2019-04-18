Резвый старт китайской экономики

Вторая экономика планеты неожиданно превзошла прогнозы экономистов и прибавила в первом квартале 6,4% в основном за счет резкого роста в марте промышленного производства.

Меры китайских властей по стимуляции экономики, темпы которой в последние месяцы все время падают принесли первые результаты. Госсовет (правительство) КНР сократил ряд налогов, чтобы помочь бизнесу; ускорил осуществление строительных проектов, уменьшил необходимый уровень банковских резервов. При этом, помогая экономике, власти постарались не увеличивать и без того астрономический долг.

Благодаря мерам, предпринятым правительством КНР; некоторой нормализации в торговых отношениях с Америкой и, главным образом, промышленному производству ВВП КНР вырос в первом квартале текущего года по сравнению с первым кварталом 2018 г. на 6,4%. Главным драйвером роста стало промышленное производство. В марте оно резко выросло на 8,5% по сравнению с тем же периодом времени годом ранее. Розничные продажи выросли на 8,7%, а инвестиции – на 6,3%. Безработица третий месяц подряд остается выше 5%. Обращает на себя внимание первый за полгода рост в марте производства автомобилей. Рекордных величин достигли также производство алюминия и стали.

Поддержка государства позволила остановить замедление темпов развития китайской экономики. Обнадеживающая статистика неизбежно приведет к горячим спорам относительно необходимости дальнейшей стимуляции экономики и о том, не следует ли Центробанку и Минфину постепенно начинать сворачивать программу поддержки экономике.

Инвестиции увеличились для госпредприятий - до 6,7% и уменьшились для частных компаний - до 6,4%, что лишний раз подчеркивает роль государства в поддержке роста экономики. Экономисты, кстати, прогнозируют, что по результатам всего 2019 года экономика КНР вырастет на 6,2%. В 2018 г., напомним, рост был 6,6%.

Биржи отреагировали на статистику предсказуемо. Сразу после появления данных за первый квартал индекс Shanghai Composite вырос, но затем вернулся на исходный уровень. Примерно так же отреагировали ставки по десятилетним облигациям.

Данные по китайской экономике за первый квартал совпали с обнародованием данным по морским грузовым перевозкам. Они тоже показывают, что глобальная торговля положительно отреагировала на некоторое ослабление напряженности в торговых отношениях между США и КНР и усиление возможности заключения соглашения.

На Западе не торопятся особенно радоваться оптимистичным цифрам из Китая еще и потому, что остаются серьезные сомнения в точности и объективности китайской статистики. Но в любом случае, имеются все основания говорить, что китайская экономика закончила первый квартал на подъеме.

И все же, далеко не все экономисты разделяют оптимизм, который могли бы внушить опубликованные статистические данные. Скептики приводят ряд факторов, которые позволяют усомниться в устойчивости восстановления китайской экономики. Основания сомневаться в этом имеются. Это, например, резкое замедление уровня инвестиций производителей в основной капитал; самый низкий за 27 лет (с 1992 г.) рост сектора оказания услуг; ускорение инвестиций государства, которые во второй половине года наверняка сократятся.