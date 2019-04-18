Российские телеканалы покажут в прямом эфире дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы планируют показать дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые пройдут 19 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве.

В частности, трансляцию дебатов собирается вести телеканал «Россия 24». Также стало известно, что телеканал Russia Today покажет дебаты в режиме онлайн с синхронным русским переводом в Сети Интернет на сайте RT Russia. Кроме того, по словам исполнительного продюсера «Дождя» Светланы Гуляевой, на этом телеканале также будет большой специальный эфир и прямая трансляция дебатов с переводом, передаёт агентство «Интерфакс».

Ранее руководитель пресс-службы президента РФ признался, что собирается посмотреть в режиме реального время дебаты между кандидатами на пост главы «незалежной». Однако он не смог ответить на вопрос журналистов, будет ли их смотреть Владимир Путин.

Напомним, дебаты между Зеленским и Порошенко должны пройти 19 апреля в 19:00 мск на НСК «Олимпийский». Уже известно, что на спортивную арену придут 60 тыс. зрителей, а за порядком будут следить 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур.