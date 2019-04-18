Северная Корея испытала новое оружие

Глава КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал на полигоне за испытаниями «нового типа тактического управляемого оружия», сообщает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи.

При это агентство не сообщает детали испытаний, а именно вид оружия и его возможности. Однако СМИ делает предположение, что «тактическое» - значит оружие ближнего действия.

ЦТАК уточняет, что новая ракета оснащена «мощной боеголовкой», а в ходе испытаний применялся метод «специфический режим управления». При этом место, где проходили испытания не раскрывается.

Ранее летом 2018 года в целях исполнения договоренностей достигнутых на саммите в Сингапуре Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном , на северокорейском космодроме Сохэ начались работы по демонтажу объектов.

При этом CSIS сообщает, что активность на космодроме КНДР возобновилась. Уточняется, что именно с него запускались искусственные спутники Земли и там же находились шахтные пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет. Последнее, однако, никак не подтверждено.