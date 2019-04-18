Составлен рейтинг стран с самой «несчастной» экономикой

Эксперты агентства Bloomberg's Misery Index составили рейтинг стран с самой «несчастной» экономикой. Согласно их данным, «лидером» по уровню «несчастья» пятый год подряд стала Венесуэла. Второе место у Аргентины, на третьем - ЮАР, передаёт РИА Новости.

Кроме того, в десятку этого рейтинга также вошли Турция, Греция, Украина, Уругвай, Испания, Бразилия и Саудовская Аравия. Эксперты агентства считают, что эти государства продолжают испытывать серьёзные экономические проблемы и демонстрируют низкие результаты в сдерживании роста цен и борьбе с безработицей.

Россия за год с 34-го места сразу поднялась на 17-е место, что связано с неутешительными прогнозами ускорения роста цен и устойчивым уровнем безработицы. Всего в рейтинг Bloomberg вошли 62 страны мира. При этом статус наименее «несчастной» экономики мира получил Таиланд. Далее следуют Швейцария и Сингапур.