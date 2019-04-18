Советник Трампа прибыл с «непонятным» визитом в Москву

«Коммерсантъ» сообщает о прибытии в Москву делегации США главе с советником Дональда Трампа по России членом Совета нацбезопасности Фионой Хилл.

СМИ уточняет, что она планирует провести встречу с представителем Совета безопасности и МИД России. При этом о приезде Хилл не сообщали ни российские, ни американские власти, более того переговоры не афишировались ни в Москве, ни в Вашингтоне, хотя это не первый визит советника в Россию. Ранее пресс-служба СБ РФ распространила информацию о прошедших в Москве переговорах между Совбезами двух стран.

Стороны обсудили возможность дальнейшего сотрудничества Москвы и Вашингтона в сфере безопасности, а также вопросы международной повестки.

Ранее российский Совбез сообщил, что в Москве прошли консультации с коллегами из США, на которых обсудили возможности партнерства двух стран в сфере безопасности, а также вопросы международной повестки.