Окружной административный суд украинской столицы, рассмотрев дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал незаконной национализацию Приватбанка.

В своём постановление суд признал недействительным договор о купле-продаже банка. Таким образом, теперь акции Приватбанка должны быть возвращены Коломойскому, которого многие считают политическим «крёстным отцом» лидера предвыборной гонки на Украине Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что действующий президент «незалежной» Пётр Порошенко заявил, что возвращение Коломойскому акций Приватбанка спровоцирует серьёзный экономический кризис в стране.

Напомним, Приватбанк – крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся Коломойский, был национализирован правительством «незалежной» в конце 2016 года. После чего владельцем 100% акций банка стало Министерство финансов Украины.