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«У Донбасса не должно быть особого статуса»: Зеленский выступил против Минских соглашений

Москва, 18.04.2019

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал жёсткое заявление о конфликте в Донбассе.

По словам шоумена-политика, у этого региона не должно быть никакого особого статуса. Кроме того, он признался, что не станет амнистировать гражданских лиц и военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях на стороне Донецкой и Луганской Народных республик. Таким образом, Зеленский фактически выступил против Минских соглашений, передаёт «РБК-Украина».

Кандидат в президенты также подчеркнул, что никогда не вступит в коалицию с членами партии Регионов, в том числе с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которых на Украине считают пророссийскими.

«Конфликт в Донбассе – это наша большая история и боль, – отметил Зеленский. – Я понимаю, что нам придётся долго выходить из этой криминальной ситуации»

При этом, как пояснил фаворит президентской гонки, чтобы вернуть территории, которые находятся под контролем ДНР и ЛНР, Украине необходимо вести информационную войну.

«Я очень надеюсь информационно вернуть жителей этого региона в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы», – резюмировал Зеленский, анонсировав создание специального русскоязычного медиапортала для правдивого освещения событий в стране.

Ранее сообщалось, что Зеленский высказался о своём отношении к националисту Степану Бандере, назвав его героем, но только для определенной части жителей Украины.

Наша справка

Минские соглашения – документ, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года главами РФ, Украины, ФРГ, Франции в формате «нормандской четвёрки» и подписанный контактной группой, состоящей из представителей Украины, РФ, а также ДНР и ЛНР, с целью деэскалации вооружённого конфликта на востоке Украины.

Согласно Минским соглашениям, воюющие стороны обязаны прекратить боевые действия. При этом Киев взял на себя обязательства провести реформы, среди которых принятие закона об особом статусе Донбасса, а также амнистия участникам вооружённого конфликта.

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