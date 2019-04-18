В Киеве назвали самую большую проблему Украины

Самой большой проблемой Украины является ее госсектор, заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко изданию «Тhe Бабель». Он уверен, что размер государственного сектора на Украине самый большой в мире.

«Самая большая проблема — это размер государственного сектора. У нас больше всех в мире государственных предприятий — 3400», - рассказал Луценко.

Он отметил, что две третьи госпредприятий являются убыточными, но при этом новые представители власти стараются поставить на руководящие посты этих предприятий «своих людей».

«И несмотря на то, что такие предприятия убыточны, партийный менеджмент их считает «классной вещью», — добавил прокурор.

Напомним, 21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выборов. По результатам первого тура не удалось выявить победителя, так как никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. По итогам голосования 31 марта лидирует шоумен Владимир Зеленский, набравший более 30% голосов. За его оппонента - действующего главу государства Петра Порошенко проголосовало 15% избирателей.