В МИД РФ назвали международную изоляцию Крыма мифом

Мария Захарова – представитель российского внешнеполитического ведомства – заявила, что международная изоляция, в которой якобы находится Крым, является мифом, придуманным на Западе. По её словам, наглядным выражением развития связей полуострова с остальным миром является проведение Ялтинского форума экономического форума, передаёт РИА Новости.

«Существует много лжефорумов, а это – настоящий», – подчеркнула Захарова.

При этом она отметила, что в прошлом году в Крыму встречали представителей 60 иностранных делегаций, на территории полуострова было проведено более 40 международных мероприятий.

«В этом году число участников форума превысило 4,5 тыс. человек из почти 100 стран мира. Так что изоляция Крыма – это миф, придуманный на Западе», – резюмировала официальный представитель МИД РФ.