В Роскачестве назвали лучшие марки кефира

Как сообщает сайт «Роскачества», специалисты ведомства проверили новые марки кефира из Рязанской, Вологодской, Свердловской, Саратовской, Тульской, Тверской и Ярославской областей, Санкт-Петербурга, Чувашской Республики и Республики Башкортостан

Уточняется, что продукцию проверяли на наличие тяжелых металлов, бактерий и сальмонеллы. Кефир также исследовали на качество молока и закваски, наличие антибиотиков. Всего специалисты провели проверку 47 сортов кефира по 35 критериям.

Лидерами по итогам проверки стали марки кефира от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье», которым присудили 5 баллов. Данные марки кефира, по словам экспертов, являются высококачественной продукцией, которая соответствует обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества.

Далее в рейтинге следует продукция торговых марок «Бежин луг» и «Веселый молочник», которые набрали 4,89 балла. Чуть меньше, - 4,82 балла набрал «Дмитрогорский продукт». По 4 балла набрали сорта кефира кторговых марок «Амка», «Белое облако», «Волжские просторы», «Из Вологоды».

Самым плохим кефиром признана продукция марки «Пискаревский» с 2,5 балла. В ходе проверки было выявлено 10% случаев фальсификации от общего числа исследованного кефира.