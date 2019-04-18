В Турции начали принимать карты «Мир»

Как сообщает Национальная система платежных карт, крупнейший турецкий банк Is Bank начал принимать карты «Мир». Уточняется, что за сутки россияне провели в данном банке 50 транзакций. В НСПК надеются, что до конца 2019 года картой «Мир» можно будет воспользоваться в банках не менее 12 стран.

«Крупнейший турецкий эквайер, Is Bank — это сеть из десятков, сотен тысяч платежных терминалов, 6,5 тыс. банкоматов — там карта «Мир» теперь принимается», - рассказал РИА Новости глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. Он добавил, что завершается процесс интеграции и с Ziraat Bankasi, который в скором времени также начнет принимать карты «Мир».

Параллельно продолжается работа над приемом карт «Мир» в государствах СНГ и странах, популярных у россиян в качестве туристических направлений, среди которых Комлев назвал Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Болгарию.

Напомним, сегодня карты «Мир» занимают по объему выпуска карт в России пятую часть. В общей сложности этих карт было выпущено в стране 53 млн.