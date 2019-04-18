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Зеленский высказался о своем отношении к Бандере

Москва, 18.04.2019

Националист Степан Бандера является героем, но только для определенной части жителей Украины, заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью «РБК-Украина».

«Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно», - заявил шоумен. Он считает, что Бандера один из  тех украинцев, «которые защищали свободу страны», однако, массовое присвоение его имени улицам, Зеленский считает неправильным, поскольку «называть улицы и мосты одним и тем же именем является перебором».

«Я считаю, что, когда мы такое количество улиц, мостов называем одним и тем же именем, это не совсем правильно», — сообщил кандидат в президенты. При этом шоумен добавил, что к декоммунизации относится нормально.

Напомним, глава Украинской повстанческой армии Бандера в годы Великой отечественной войны сотрудничал с гитлеровскими войсками на западе Украины, воевал против советских войск. Ранее в январе текущего года, Чехия заявила, что в случае продолжения Киевом курса на героизацию бандеровцев на Украине, отношения двух стран заметно осложнятся. .

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