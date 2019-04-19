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Курс доллара преодолел важную отметку

Москва, 19.04.2019
  • Курс доллара преодолел важную отметку

Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Курс доллара в четверг перешел к энергичному росту благодаря тому, что данные по экономике США снова показывают преимущество перед европейской статистикой.

Индекс доллара вырос на 0,40% - до 97,40 пункта после того, как данные по производственному PMI Германии оказались более слабыми, чем прогнозировалось. В итоге курс доллара достиг 10-дневного максимума к евро - 1,1228. При этом индекс доллара преодолел "нулевую" точку, которую аналитики называли нейтральной для активов EM.

Нынешнее значение показателя будет оказывать давление на рубль и другие аналоги. Курс доллара укрепился к российской валюте к закрытию сессии четверга на 5 копеек - до 63,89, курс евро при этом потерял 29 копеек - 71,89 рубля - на фоне ситуации на внешних площадках.

При этом сегодня на западных рынках выходной в преддверии католической Пасхи, что будет играть в пользу рубля из-за малоактивных торгов.

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