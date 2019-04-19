Газпром поставил точку в споре с подрядчиком «Южного потока»

Итальянская компания Saipem, которая является главным подрядчиком строительства части газопровода «Южный поток» в обход Украины, и дочерняя компания Газпрома South Stream Transport B.V. поставили точку в многолетнем споре на €615 млн, сообщает сайт Saipem.

В сообщении итальянской компании говориться, что переговоры с «дочкой» Газпрома завершились положительно, было подписано соглашение о мирном урегулировании арбитража по поводу контракта, который был заключен 14 марта 2014 года. При этом условия заключения соглашения не разглашаются.

Контракт с итальянской Saipem на строительство первой нитки газопровода, заключённый в 2014 году «дочка» Газпрома South Stream Transport расторгла в июле 2015 года. По документу итальянцы должны были в октябре 2014 года начать строительство первой нитки газопровода «Южный поток», которая проходила из России в Болгарию по дну Черного моря. Сумма контракта составляла $2,2 млрд., но из-за закрытия «Южного потока» проект не был реализован. В этой связи Saipem направила в ноябре 2015 года заявление в арбитраж, в котором потребовала от South Stream Transport B.V. 759 млн евро. Позднее итальянская компания дважды снижала сумму иска — сначала на €81 млн, до €678,9 млн, а затем до €615 млн.