Гидрометцентр, прогноз погоды на лето: в Крыму – жара, в Москве – дожди и грозы

В Гидрометцентре обновили долгосрочный прогноз погоды на календарное лето-2019. Если раньше синоптики прогнозировали почти на всей территории страны знойное лето с превышением климатической нормы, то сейчас они ограничились лишь тем, что в период с июня по август на большей части Русской равнины температурный фон не превзойдёт средние показатели за последние десять лет.

Так, на Урале, в Сибири, Приморском крае и на Дальнем Востоке серьёзные перепады погоды не ожидаются. При этом в июне столбики термометров не поднимутся выше 20-25 градусов. Холодно, конечно не будет, зато осадки почти каждую наделю, местами сильные, да ещё и в сопровождении раскатов грома и разрядов молнии. В июле и августе будет теплее, но без аномальной жары. Средние показатели температуры 23-27, выпадение осадков в пределах нормы.

Прогноз погоды на лето-2019 в Крыму

Многие наши соотечественники уже сейчас планирует провести свой летний отпуск в Крыму. Погреться под лучами ласкового солнца и поплавать в тёплом море – мечта многих. Но для воплощения её в жизнь, необходимо стечение сразу нескольких положительных моментов, одним из который является – погода. А она на полуострове этим летом будет не везде одинаковая.

В частности, тем, кто отправится на равнинную часть Крыма узнают, что такое настоящий зной. По прогнозу Гидрометцентра, жара здесь начнётся уже в мае и продержится как минимум до конца августа. В дневные часы в тени ожидается до 30-33. При этом осадки если и выпадут, то лишь в самом начале июня и в середине августа. Более комфортная погода прогнозируется на южном берегу Крыма. 26-29 градусов, лёгкий морской бриз, температура воды 22-25. Такой прогноз погоды на лето-2019 в Крыму понравится желающим отправится сюда на в отпуск.

Гидрометцентр. Прогноз погоды на лето-2019 в Москве и Санкт-Петербурге

Тем же, кто-то планирует летний отдых в Северной столице, в Гидрометцентре рекомендуют захватить с собой зонтики и дождевики. Так июнь и июль будут традиционными для Петербурга – особой жары не ожидается, но и холода не прогнозируются.

По прогнозу Гидрометцентра, в первые два месяца календарного лета-2019 температура воздуха составит 20-24, дожди будут идти почти ежедневно, хотя и не проливные, что доставит некоторые неудобства для местных жителей и многочисленных туристов. Зато в августе возможно повышение температуры до 27-29 и, что совсем не характерно для этого региона – почти полное отсутствие дождей.

Летняя пора в Москве – время отпусков и школьных каникул. Поэтому всех интересует, какая погода ожидается в этот период в столице. Метеорологи предупреждают: в первой половине первого летнего месяца жарко не будет. С 1 по 15 июня – 19-23, ливни, грозы, сильные порывы ветра. Ближе к концу месяца климатическая обстановка в Москве стабилизируется. А уже в начале июля ожидается резкое повышение температуры до 25-27. В середине месяца под влиянием антициклона в Москве станет очень жарко 31-32, вырастет атмосферное давление. При этом дожди на время прекратятся, но вернувшись могут принести в Москву ураган. В августе серьёзных природных аномалий не ожидается. Температура вернётся к климатической норме, остановившись на показателях 24-26. На смену антициклона придёт циклон, который нормализует атмосферное давление и принесёт кратковременные дожди и грозы.