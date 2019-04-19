Ливия на пороге широкомасштабной гражданской войны

Итог двухнедельных боев за Триполи – около двухсот убитых, почти тысяча раненых и многие тысячи покинувших свои дома.

Ровно две недели назад фельдмаршал Халифа Хафтар отдал приказ Ливийской национальной армии (LNA) начать наступление на Триполи. Войска фельдмаршала Хафтара, контролирующего восток и юг Ливии, с немалым трудом дошли до пригородов ливийской столицы. Блицкрига, который предсказывали многие наблюдатели и на который, не исключено, надеялся сам фельдмаршал, не получилось. Бои идут ожесточенные, продвигаются части Хафтара медленно и с большим трудом.

Жителям Триполи, впрочем, так же, как жителям большинства других населенных пунктов в этой измученной междоусобицами и гражданской войной стране, не привыкать к взрывам и автоматным очередям. Жаркие бои в столице шли и в 2011, и в 2014 и в 2018 годах, но таких ожесточенных, как сейчас, с применением не только авиации и тяжелой артиллерии, но и с ракетными обстрелами столичных жилых кварталов, еще не было за те восемь лет, что в стране царит после свержения Муамара Каддафи анархия и хаос.

Отдавая 4 апреля приказ о наступлении на Большой Триполи, в котором живет ок. 3 млн человек, фельдмаршал Хафтар объяснил, что цель операции – защита столицы от «террористов» и очистка от них западной части Ливии. Хафтар также приказал своим подчиненным не стрелять в мирных жителей, но столкнувшись с упорным сопротивлением милиций из Мисураты и Зинтана они, похоже, забыли обо всех приказах и сейчас обстреливают жилые кварталы как и позиции врага.

ООН, многие страны и международные организации призывают Халифу Хафтара прекратить наступление и сесть за стол переговоров с Фаизом Сарраджем, но фельдмаршал несмотря на угрозы из Вашингтона и потенциальную возможность создания своим упрямством западной коалиции по примеру той, что свергла полковника Каддафи в 2011 году, похоже, твердо намерен захватить столицу и стать, таким образом, правителем всей Ливии.

Конечно, у фельдмаршала есть союзники. Незадолго до начала наступления на Триполи он побывал в Эр-Рияде, где заручился поддержкой со стороны короля и, что самое главное, кронпринца Мухаммеда. Уже в ходе наступления Хафтар летал в Каир на встречу с египетским президентом Сиси. Египет, КСА, ОАЭ и ряд других арабских стран поддерживают Хафтара и «восточный» парламент, работающий уже несколько лет в Тобруке, а вот Катар, который призвал отменить эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию или даже заставить Хафтара и Сарраджа сесть за стол переговоров с применением силы, если понадобится, и Турция, которые стоят на стороне признанного ООН и Западом GNA, явно окажутся в числе проигравших, если Хафтару удастся захватить столицу. Замедление наступления никак не отразилось на прогнозах исхода очередного обострения противостояния – большинство политологов продолжают «ставить» на Хафтара и LNA.

Глава российского МИД Сергей Лавров недавно призвал Хафтара и Сарраджа прекратить борьбу и начать переговоры. Лавров также подчеркнул, что Россия не стоит на стороне фельдмаршала Хафтара, как утверждают западные СМИ, а поддерживает нормальные рабочие отношения со всеми сторонами. Халифа Хафтар, напомним, учился еще в прошлом веке в советской военной академии, неплохо говорит на русском языке и несколько раз в последние годы встречался с российскими политиками и военными, в том числе и в Москве. Одно время не так давно даже ходили разговоры о том, что с его помощью Москва может получить в Ливии военную базу.

В ООН пытаются собрать поддержку для резолюции, призывающей к прекращению огня, однако западные СМИ пишут, что любая резолюция с осуждением фельдмаршала Хафтара встретит в Совете безопасности вето России и, не исключено, Китая.

Больше всех в Европе заинтересована в прекращении военных действий в Триполи, конечно, Италия. В Риме не скрывают, что боятся очередной волны из десятков и сотен тысяч мигрантов, которые устремятся в бывшую метрополию, с которой у Триполи до сих сохранились более тесные, чем с другими европейскими странами связи.

События в Ливии угрожают вновь обострить отношения между Римом и Парижем, которые только-только начали налаживаться, хотя им еще и далеко до возврата в нормальное русло. Итальянские власти и особенно зампремьера Маттео Сальвини недовольны тем, что Франция якобы тоже поддерживает Хафтара.

Объяснение повышенного внимания международного сообщества к событиям в Ливии простое. Это, конечно же, нефть, которой в Ливии много. Любые потрясения в этой североафриканской стране тут же приводят к росту цен на «черное золото».