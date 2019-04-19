Глава белорусского государства Александр Лукашенко сделал важное заявление о конфликте в Донбассе. По его мнению, руководителям государств ОБСЕ необходимо собраться для обсуждения урегулирования конфликта в этом регионе Украины, передаёт РИА Новости.

«Я уже говорил, что это ненормально, что в Европе происходит такой конфликт, – подчеркнул он. – Да не просто конфликт, а идёт война, которая приносит жертвы и кучу проблем. Мы на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на уровне глав государств собраться не можем. Ведь кому-то это невыгодно, кому? Сами можете догадаться».

При этом он отметил, что все СМИ мира «страдают о том, что войну надо прекратить».

«Так давайте собираться и прекращать эту войны. Для Белоруссии крайне важным является мирное урегулирование на востоке Украины. Поэтому мы будем делать всё, что в наших силах, чтобы способствовать этому процессу», – резюмировал Лукашенко.