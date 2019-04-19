Пример развития «Роснефти» уникален для крупных российских компаний

«Роснефть» отчиталась о результатах своей двадцатилетней работы. За эти годы компания вошла в десятку глобальных энергетических лидеров и стала одним из главных инструментов формирования доходов бюджета РФ.

За эти годы добыча нефти компанией увеличилась в 19 раз с 12,5 до 230 млн т, добыча газа – в 10 раз - до 67 млрд куб. м. Сегодня «Роснефть» – это 41% всей нефти, добываемой в России и 6% мировой нефтедобычи. На долю «Роснефти» приходится 35% прироста добычи в России и, что принципиально важно, более 75% в Восточной Сибири. С 1999 года компания обеспечила ввод в разработку 17 новых крупных месторождений с общим объемом запасов около 3 млрд т нефтяного эквивалента, инвестировав свыше 1,5 трлн рублей. Доля производства моторных топлив «Роснефти» в общем объеме производства страны возросла с 3% в 1999 г. до 38% в 2018-м.



За период 1999-2018 гг. доля «Роснефти» в доходах федерального бюджета увеличилась с 8 млрд до рекордных 4 трлн рублей, то есть почти в 500 раз. За 20 лет Роснефть» обеспечила 90% всех приватизационных доходов государства со стороны нефтяной отрасли. Выручка «Роснефти» за этот период увеличилась более чем в 115 раз; мультипликативный эффект от инвестиционных программ Компании превысил 14 трлн. рублей.

«Роснефть», по сути, - единственная крупная госкомпания, которая была создана с нуля, ее ключевые активы приобретались на рынке в условиях жесткой конкуренции, - говорит управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. - В этом смысле она представляет разительный контраст с такими игроками как «Газпром» или «Транснефть», получившими все свои активы в наследство от СССР. Газовая корпорация, например, унаследовала самые лакомые советские сырьевые активы, и ей не нужно было выстраивать бизнес с чистого листа. К тому же, «Газпром» привык находиться в привилегированном положении: ещё в 1970-е годы газовики почти на 40 лет получили сверхльготные условия для работы внутри страны, сейчас они имеют таможенные, налоговые, административные преференции от регулятора и монопольное право на экспорт газа. В отличие от «Роснефти», которая отправляет на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, «Газпром» ограничивается, по предварительным данным, 17 %. И, несмотря на то, что выручка газовой монополии сопоставима с выручкой «Роснефти», именно нефтяная компания является крупнейшим налогоплательщиком и в этом году перечислила в бюджет рекордные 4 трлн руб». Как отмечает эксперт, суммарный объем поступлений от приватизационных сделок с участием «Роснефти» составил более 67 млрд долл. Это почти в 9 раз больше аналогичной суммы по другим нефтяным компаниям. К примеру, же «ЛУКОЙЛ», который в 90-е по масштабам намного превосходил «Роснефть», принес государству совсем небольшие доходы. То же самое, считает Косарева, можно сказать и о «Сургутнефтегазе», «который имеет на счетах колоссальные средства, но не стремится вкладывать их в российскую экономику».

Как отмечает старший советник Межотраслевого экспертно-аналитического центра (МЭАЦ) Союза нефтегазопромышленников России Сергей Черных, Роснефть обеспечила около 90% приватизационных доходов государства от нефтяной отрасли.При этом доход от приватизационных сделок Роснефти - это примерно треть от суммарных доходов государства за всю приватизационную историю современной России, подчеркивает эксперт. Роснефть обеспечила рекордные поступления налогово в 4 трлн рублей. Это в пять раз выше поступлений от строительной отрасли, в шесть раз - от электроэнергетики и в восемь - от металлургии. За последние десять лет бюджетные выплаты Роснефти почти в два раза превысили совокупные расходы на образование, здравоохранение, культуру и спорт. Получается, что половина от поступающих в бюджет налогов Роснефти обеспечивает ключевые социальные расходы страны, констатирует Черных.

В свою очередь доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков, напоминает об уникальном опыте «Роснефти». После приватизации 90-х, нефтяная отрасль была в самом плачевном состоянии. Общий уровень добычи в России упал почти в два раза. Для примера, после бакинских погромов и пожаров 1905 года, уничтоживших единственный в стране район промысла, добыча нефти упала на 31%, а за годы Второй Мировой войны снижение составило чуть более 40%. Некоторые говорили, что вскоре страна превратится в импортёра нефть. «Роснефть» в отличие от других крупных госкорпораций, получивших всё на блюдечке с голубой каёмочкой, последовательно выстраивала бизнес, покупая стратегически важные активы на рынке, по рыночной цене. Компания смогла восстановить контроль государства над отраслью и в результате Россия перешла рубеж добычи нефти в 500 млн т., вернувшись на ведущие мировые позиции по добыче и экспорту «черного золота».

Исполнительный директор Межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России Анатолий Замрий считает, что сегодня «Роснефть» - это лицо российской нефтяной отрасли. Из компании второго эшелона «Роснефть» за короткий срок превратилась не просто в национального лидера, но в энергокомпанию мирового масштаба, на равных выступающую с такими гигантами, как ExxonMobil или BP. Причем не только и не столько за счет своего масштаба и объема добычи, но и благодаря уникальной экспертизе и опыту работы на сложнейших объектах. «Роснефть», во многом, стала новатором: компания привнесла в отрасль собственные уникальные технологии, которые сегодня успешно используются другими участниками рынка, в том числе и зарубежными, а также новые походы к разработке сложнейших проектов.

В качестве примера Замрий приводит кластерный метод в разработке месторождений. По сути, «Роснефть» стала первой компанией, применившей этот подход для разработки своих проектов в Приарктической зоне. Это позволило компании добиться значительной экономии при разработке месторождений. Экономический эффект оценивается в десятки миллиардов рублей. Успешный опыт Ванкора «Роснефть» уже применила при разработке Эргинского кластера, а недавно анонсировала создание Арктического суперкластера, месторождения которого обеспечат добычу до 100 млн т нефти к 2030 году. Этот проект будет работать на реализацию одной из стратегических задач, стоящих сегодня перед Россией - достижение до 2024 года 80 млн т грузопотока по Северному морскому пути, призванного стать новой транспортной артерией между Европой и Азией».

Пример развития «Роснефти» уникален для крупных российских компаний, уверен старший аналитик «БКС-Премьер» Сергей Суверов. Обладая не лучшими активами на старте, компания сумела в рыночных условиях и конкурентной борьбе стать одним из мировых лидеров нефтегазовой индустрии. Важно отметить, что «Роснефть» сумела превзойти своих конкурентов, у которых в середине 90-х - начале 2000-х были неоспоримые преимущества как по объемам ресурсной базы, так и по качеству самих активов. Аналитик отмечает впечаляющий факт - за короткий период доля «Роснефти» в доходах федерального бюджета увеличилась почти в 500 раз с 8 млрд до 4 трлн рублей. Таким образом, компания стала главным инструментом формирования доходов бюджета России, резюмирует Суверов.