Нефть торгуется на максимумах из-за заявлений Саудовской Аравии

Нефть показывает максимумы за последние 5 месяцев на новостях по сокращению экспорта из Саудовской Аравии. При этом цены на нефть меняются разнонаправлено 19 апреля, продолжая штурмовать отметку в $72.

По состоянию на 7.55 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,04%, составив $71,95 за баррель. При этом стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI, выросла на 0,38%, достигнув показателя $64 долларов.

Инвесторы рынка обращают особое внимание на данные организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике», которая сообщает, что объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в феврале упал на 277 тысяч баррелей, составив 6,977 миллиона баррелей в сутки.

Также аналитики сообщают, что поддержку нефти оказывают данные по снижению числа нефтяных буровых установок в США, которые сократились на 8 штук — до 825 штук.

Как сообщил аналитик Tradition Energy Джин Макгиллиан, «сокращение поставок и снижение опасений по поводу роста спроса являются стимулом для подъема цен до максимума за пять месяцев».