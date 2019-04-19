Россия нашла у Украины слабое место

В ответ на «очередной недружественный шаг в отношении нашей страны» Россия ввела ряд ограничений на поставки товаров из Украины. Как заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, а также поставки на наш рынок еще ряда товаров, в числе которых бумага и текстиль, продукция машиностроения и металлообработки.

"Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на эту тему", - заявил глава правительства. В первую очередь, запретительные меры коснулись сектора энергетики.

Так, в перечень товаров, запрещенных к вывозу из РФ на Украину, попали сырые нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, нефтяной вазелин; парафин, нефтяной микрокристаллический воск, кокс, битум и различные битумные смеси (в том числе асфальтовые смеси для дорожных покрытий). По спецразрешениям, выдаваемым МЭР, будут направляться на импорт прямогонный и товарные бензины, дизельное топливо, пропаны, бутаны, сжиженные газы, а также каменный уголь и его производные.

Согласно статистическим данным ФТС, в структуре российского экспорта на Украину доминирующее положение с долей 49% занимают минеральные продукты, в первую очередь, нефтепродукты и уголь-антрацит, поскольку прямые поставки газа в эту страну не осуществляются. Тем не менее, говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов, введение запрета на экспорт нефти не окажет существенного влияния на внутренний рынок Украины, равно как не скажется и на доходах российских экспортеров, поскольку по факту именно сырой нефти Россия Украине практически не поставляет.

За 12 месяцев 2018 года российские компании поставили украинским контрагентам нефти всего на 400 тыс. долларов при общем экспорте 129,05 млрд долларов. Стоит ли говорить, что в таких условиях запрет вряд ли нанесет серьезный урон украинской экономике, задается вопросом эксперт. На сегодняшний день Украина закупает значительные объемы сырья в Азербайджане, кроме того, через ее территорию по магистральным нефтепроводам прокачивается порядка 13,3 млн тонн российской нефти, предназначенной для рынка ЕС, и какой объем ее может попадать на местный рынок в результате реэкспорта, сказать сложно.

А вот введение ограничений на экспорт бутана, пропана, угля, дизеля и бензина для Украины может оказаться болезненным, полагает аналитик, – в отличие от нефти речь идет именно об ограничениях в виде необходимости получать разрешение на экспорт у Минэка, а не запрете. То есть фактически формируются лишь риски прекращения поставок в случае принятия соответствующего решения правительства такие разрешения не выдавать. Рубить с плеча не стали по той простой причине, что украинский рынок является одним из крупнейших сбытовых каналов для реализации российского топлива.

По итогам прошлого года Украина импортировала из России топлива на 2,06 млрд долларов, еще на 2,1 млрд долларов его поставила Белоруссия, но до конца прошлого газа она формировала исходящие потоки в осноновном за счет реэкспорта российских нефтепродуктов, которые поставлялись по внутренним ценам. Таким образом, заключает Александр Пахомов, Россия остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на украинском рынке и введение полного запрета чревато не только топливным кризисом, но и формированием значительных убытков для российских нефтяных компаний и экспортеров.

Вообще же, продолжает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, Россия экспортирует в Украину товаров примерно на сумму 9,5 млрд долларов, из которых примерно половина приходится на минеральные продукты, включая нефть и нефтепродукты. То есть это 4,5-4,7 млрд долларов, из всего 129 млрд долларов нефтяного экспорта России, то есть около 3,6%. При этом сырой нефти Россия практически не поставляет, украинские НПЗ предпочитают сырую нефть алжирскую или азербайджанскую. Транзитом через Украину проходит около 13.3 млн тонн, то есть если Украина захочет, она сможет получать эти выпадающие объемы и без построчных контрактов и не пострадает. Не пострадает и Россия, которая легко найдет рынок для экспорта этих 3,6%.

А вот по нефтепродуктам санкции существенны, соглашается Илья Жарский, потому что Украина импортирует их на 2 млрд долларов из России и примерно на 2,1 млрд долларов из Белоруссии. Поставки из России в Белоруссию по ценам внутреннего рынка прекращены, то есть Белоруссия реэкспортом в Украину уже не может заниматься, значит, ее бензин и дизтопливо могут стать для Украины существенно дороже. Если не будет российских бензина и дизтоплива, то на рынке образуется дефицит и цены будут еще выше.