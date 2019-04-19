«Это коллапс»: в Киеве рассказали, что грозит стране без российской нефти

Запрет на экспорт сырой нефти и ряда нефтепродуктов на Украину, который ввела Россия, подорвет национальную украинскую безопасность и привести к коллапсу. Об этом говорится на сайте компании «Укртатнафте».

«Теперь, когда прекращение таких поставок становится реальностью, это действительно может привести к коллапсу», - говорится в сообщении пресс-службы компании. Сообщается также, что коллапс наступит «не только на топливном рынке, но и в украинской экономике, и может подорвать национальную безопасность страны».

В компании надеются исправить ситуацию при помощи увеличения переработки нефтяного сырья с месторождений Каспия.

Напомним, Россия ввела ограничения по поставки нефти и нефтепродуктов на Украину 18 апреля после введения Киевом новых ограничений на поставки российских товаров на украинский рынок.

Уточняется, что полностью запрещен экспорт в страну российской нефти, ряда нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. С 1 июня уголь, бензин и дизтопливо можно будет поставлять на Украину только по специальному разрешению.