Новый проект лишил рыбаков Прибалтики и Норвегии российского рынка

Совместный проект компании «Терминал Морской Рыбный Порт» (ТМРП) и транспортной группы FESCO фактически «выдавливает» рыбаков Прибалтики и Норвегии с российского рынка, сообщает «КОРАБЕЛ.РУ».

СМИ сообщает, что к запуску готовятся регулярные контейнерные перевозки между станцией Автово и Владивостоком. Таким образом, создаются предпосылки для вытеснения иностранной рыбы с российского рынка.

СМИ сообщает, что «от петербургской станции Автово до Владивостока будет запущен еженедельный контейнерный сервис». Уточняется, что грузоперевозки будут отправляться в оба направления, что позволит увеличить эффективность проекта.

Компания FESCO со своей стороны предоставит подвижной состав, а также обеспечит инфраструктуру терминалов и контейнеры.

Также сообщается, что главным итогом проекта ожидается выход российских рыбаков на рынки Северо-западного региона и обеспечение их всем необходимым.

Ранее в этом регионе ведущие позиции занимали конкуренты из Прибалтики и Норвегии. После реализации проекта российской рыбной продукции будет легче попасть на рынок дальнего зарубежья, что еще больше усугубит положение прибалтийских и норвежских конкурентов и лишит их последних надежд на положительные для них итоги противостояния с российским бизнесом.