Озвучены основные угрозы безопасности на Северном Кавказе

Николай Патрушев – секретарь Совета безопасности России – озвучил основные угрозы безопасности на Северном Кавказе. По его мнению, это коррупция, хищения бюджетных средств и проявление клановости, передаёт РИА Новости.

«Всё это представляет очень серьезную угрозу национальной безопасности в этом регионе, – сказал Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения нацбезопасности на Северном Кавказе. – Нам надо стараться делать всё, чтобы эти угрозы не возникали. И это в наших силах».

Секретарь Совета безопасности России также отметил, что использование зарубежного софта создаёт серьёзные риски для дистанционного вмешательства в работу объектов ТЭК в северокавказском регионе. Кроме того, Патрушев считает, что эмиссары международного терроризма продолжают на Северном Кавказе заниматься вербовкой молодежи в свои ряды. При этом он отметил, что делают они это, несмотря на понесённые потери.

«Усиленной обработке подвергаются в первую очередь молодые люди, активно проповедуется так называемый индивидуальный джихад», – резюмировал секретарь Совбеза.