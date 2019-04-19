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Почему успешная карьера зависит от физиологии

Москва, 19.04.2019
37-й выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт»

На бизнес-форуме в Ульяновске мы познакомились с Денисом Грищуком, врачом-неврологом, кандидатом наук, который одновременно преподает на кафедре медицинской психологии.

Пять лет назад в университете Денис разработал проект по изучению особенностей физиологии человека. В течение трех лет он искал успешных людей, которые достигли карьерных высот, и тестировал на них свою программу. Накопленные знания и опыт год назад вылились в коммерческий проект под названием «Энцелада».

Среди героев «Пилим по России» можно выявить закономерность: они отошли от полученной профессии и открыли свой бизнес. Денис же поступил наоборот: он попробовал себя в бизнесе, понял, что все-таки хочет заниматься исследованиями в своей области и помогать людям, ушел из бизнеса, занялся разработками и теперь снова вернулся уже со своим неповторимым проектом. Месячный оборот у Дениса небольшой — около 100 тысяч рублей, но он продолжает этим заниматься, а главное, получать удовольствие от процесса.

«Энцелада» позволяет человеку узнать, как устроена физиология его тела, в каких условиях работает мозг и эффективно ли он справляется со всеми задачами. Денис помогает людям понять себя, принять свои особенности и научиться управлять своим состоянием. Исследование проводится в два этапа: на первом проверяется функционирование кровеносной и дыхательной систем, на втором — ритмика мозга. Подобный подход дает полную картину физиологических особенностей человека, позволяет определить внешние факторы, влияющие на мозговую деятельность. После этого Денис уже готов давать рекомендации по корректировке эмоционального состояния: можно научиться восстанавливаться и быстро приходить в состояние равновесия при стрессовых ситуациях, переходить в творческое состояние или, наоборот, концентрироваться на поставленных задачах.

В целом проект Дениса направлен на то, чтобы обучить людей саморегуляции и пониманию своего внутреннего состояния, сильных и слабых сторон личности.

Предложение о сотрудничестве от Дениса Грищука: сейчас он разрабатывает собственную нейрогарнитуру, которая будет считывать физиологические особенности человека и давать необходимую информацию для улучшения его состояния. Денису нужны инвестиции в размере 3–5 млн рублей для разработки и серийного выпуска этих приборов. Он также готов поделиться своим опытом и открыть фирмы в других регионах, если кому-то эта тема будет интересна. Помимо этого Денис сможет организовать физиологические тестирования для участников проекта «Пилим по России». 

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