СМИ рассказали о предложении Москвы Вашингтону по предотвращению ядерной войны

Россия в октябре прошлого года направила предложение США по принятию совместного заявления по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности, сообщает «Коммерсантъ». Однако ответа от Вашингтона не последовало до сих пор.

Согласно документу президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп должны были подтвердить данным документом стремление избегать военного конфликта, а также исключить возможность начала ядерной войны, уточняет издание. В документе говориться, что «в ядерной войне не будет победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана»

Издание в этой связи запросило комментарий представителя посольства США в Москвет Андреа Калан. Она сообщила, что США «привержены эффективному контролю над вооружениями». Однако в той мере, в которой они отвечают интересам Вашингтона и его партнеров. Предложение России Калан никак не прокомментировала.

СМИ напоминает, что аналогичные документы принимались во времена холодной войны СССР и США.

Ранее Белый дом впервые прекратил раскрывать данные о ядерном арсенале, сообщает агентство Associated Press.