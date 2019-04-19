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В Киеве рассказали о задержании «офицеров российских спецслужб»

Москва, 19.04.2019

Как заявил глава СБУ Василий Грицак, его ведомство якобы провело операцию по задержанию группы диверсантов на территории Украины, состоящей из кадровых сотрудников российских спецслужб.

Как сообщает «Военное обозрение», данная информация напоминает вброс в СМИ в целях поднятия рейтинга действующего главы Украины Порошенко накануне второго тура президентских выборов.  

«Видимо, группа специально дожидалась последнего предвыборного этапа, чтобы Грицаком было объявлено о её задержании», - пишет автор материала.

По словам главы СБУ, всего было задержано семь членов группы, из который сотрудниками российских спецслужб являются всего двое. Более того они являются «кадровыми офицерами», сообщает Грицак. Он заверяет, что «офицеры российских спецслужб» прибыли в Киев, чтобы «взорвать» автомобиль украинского военного разведчика.

В СБУ уточнили, что операция сорвалась из-за нештатной ситуации, в ходе которой во время закладки взрывного устройства произошёл самопоподрыв и «руководитель диверсионной группы получил ранения».

Грицак уточняет, что личности «российских офицеров» установлены, ими являются некие Алексей Комаричев и Тимур Дзортов, которые для конспирации якобы ранее получили паспорта граждан Киргизии.

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