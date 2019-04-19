В Кремле рассказали об ожиданиях от нового президента Украины

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, в Кремле надеются, что новый глава Украины не будет представителем «партии войны» и иначе посмотрит на перспективу российско-украинских отношений. При этом Песков подчеркнул, что пока ни один из кандидатов не сделал понятных заявлений относительно разрешения конфликта в Донбассе.

«Но, ещё раз отмечу, что мы надеемся на лучшее, – подчеркнул пресс-секретарь главы РФ. – Верим, что тот человек, который будет избран президентом Украины полностью исключит силовые методы урегулирования ситуации в Донбассе».

Песков пояснил, что говорит безотносительно конкретных кандидатов в президенты Украины, но при этом никаких надежд ни на кого он не возлагал.

«К слову нужно заметить, что каких-то внятных разъяснений о перспективах Минских соглашений, относительно перспектив Донбасса, относительно перспектив ДНР и ЛНР, относительно перспектив отношений с Россией – этого никто из кандидатов пока не высказывал. Так что для нас пока всё продолжает оставаться в этакой своеобразной «серой зоне», это ещё предстоит понять, услышать», – резюмировал представитель Кремля.