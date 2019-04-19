В Сербии рассказали о последствиях отказа вводить санкции против России

Белград никогда не введет санкции против России, несмотря на сильное давление на страну, рассказал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью газете «Известия».

«Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против России», — рассказал Дачич.

Он не отрицает, что Сербия держит курс на интеграцию с Евросоюзом, однако, при этом намеривается сохранить дружеские отношения с Москвой.

Ранее, глава сербского МИД назвал Россию «самым большим другом страны», без которого Белград не способен защитить свои государственные интересы.

Напомним, в марте Белград отмечал годовщину бомбардировок Югославии НАТО. В этой связи граждане страны приняли участие в памятных мероприятиях, на которых звучали высказывания, что сербы никогда не забудут и не простят это варварство альянсу во главе с США.