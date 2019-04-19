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«Всё запишем и покажем президенту»: Песков о дебатах Порошенко и Зеленского

Москва, 19.04.2019

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного общения с журналистами, ответил на вопрос одного из них, будет ли российский лидер Владимир Путин наблюдать за дебатами на пост главы Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

По словам представителя Кремля, он пока точно не знает, будет ли президент смотреть дебаты в прямом эфире. При этом он подчеркнул, что их запись Путину в любом случае передадут, сообщает РИА Новости.

«Я буду смотреть обязательно, площадку пока ещё коллеги мне не порекомендовали. По поводу Владимира Владимировича ничего сказать не могу, так как не владею этой информацией. Но запись дебатов мы сделаем в любом случае, передадим их президенту. Возможно, у него будет какое-то время на выходных всё это посмотреть. Ну и, конечно, мы это всё в наши дайджесты включим», – резюмировал Песков.

Напомним, дебаты между лидером первого тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко состояться сегодня киевском стадионе «Олимпийский» в 19:00 мск. Ранее сообщалось, что российские телеканалы планируют показать эти дебаты в прямом эфире. В частности, речь идёт «России-24» и «Дожде». Кроме того, трансляция с синхронным переводом на русский язык будет идти на сайте RT Russia.

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