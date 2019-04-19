Юрист из США призвал облегчить выдачу виз для посещения Крыма

Американский юрист Джулиан Лоуэнфельд, который принимает участие в Ялтинском международном экономическом форуме, заявил, что власти полуострова должны активнее приглашать к себе гостей с Запада. По его мнению, каждый кто посетит Крым, сможет лично убедиться в положении вещей на полуострове и в убеждениях местных жителей, передаёт РИА Новости.

«Считаю, что очень важно ввести облегчённую процедуру получения виз для иностранцев, желающих посетить Крым, – подчеркнул юрист. Всё дело в том, в Европе и США ничего о Крыме не знают, кроме того, что он якобы оккупирован Россией».

А это всё из-за того, что как убеждён Лоуэнфельд, никто не показываете и не рассказывает, что здесь есть на самом деле.

«Нужно приглашать в Крым людей, облегчить для всех порядок получения виз. А ещё необходимо обязательно снять фильмы, показать красоту полоустрова, его дворцы, море, дельфинов, крымское вино. Дать возможность поговорить с простыми людьми. Показать всему миру, что здесь живут счастливые люди. Нужно обращение крымчан, которые бы сказали: «Мы крымчане, мы россияне». Это очень важно», - резюмировал он, призвав при этом не бояться рассказать обо в таких изданиях, как New York Times и Washington Post.