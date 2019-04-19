Зеленскому советуют заключить сделку с Россией

В случае победы шоумена Владимира Зеленского на выборах ему следует вступить в переговоры с Россией и заключить соглашение, уверен руководитель политсовета партии Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Его интервью публикует агентство Reuters. Он сообщил, что необходимо восстанавливать сотрудничество в области экономики.

«Мы не говорим, что мы должны обниматься и целовать друг друга. Мы говорим, что необходимо восстановить экономическое сотрудничество на прагматичной основе»,— рассказал Виктор Медведчук.

Политик добавил, что сегодня потери украинской экономики из-за конфронтации с Россией составляют $20 млрд в год экспортной выручки. Медведчук уточнил, что, говоря о сделке с Россией, имеет ввиду соглашение о порядке имплементации различных пунктов минских соглашений.

«Мы можем это сделать за несколько месяцев. Мы должны сесть и начать говорить», - сказал политик.

Он добавил, что в документе уже определен порядок действий, необходимо только ускорить начало диалога.

Напомним, 21 апреля на Украине пройдет второй тур голосования по выборам президента. 31 марта не удалось определить победителя, поскольку по итогам референдума никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов. Лидером первого тура объявлен Владимир Зеленский, который набрал чуть больше 30% голосов. Его соперник действующий украинский президент Петр Порошенко получил почти 16%.