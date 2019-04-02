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Aramco – самая прибыльная компания планеты

Москва, 02.04.2019
По размерам прибыли за прошлый год главная нефтяная компания Саудовской Аравии обошла Apple и Exxon Mobil, причем, вместе взятые.
#Мир
  • Aramco – самая прибыльная компания планеты

AP/TASS

Aramco впервые раскрыла свои бухгалтерские книги и удивила экономистов. В 2018 году прибыль «жемчужины аравийской короны» составила 111 млрд долларов. По прибыли Aramco обходит Apple и Exxon Mobil, вместе взятые. Еще одно сравнение: ВВП Украины в 2017 г. по данным ВБ составил 110 млрд долларов.

Информация о прибыли Aramco была раскрыта в рамках подготовки к покупке 70-процентного пакета акций в саудовской нефтеперерабатывающей компании Saudi Basic Industries Corp. (Sabic) за 69,1 млрд долларов. Эр-Рияд планирует продать облигации как минимум на 10 млрд долларов.

Кроме этого, в Эр-Рияде надеются успокоить сомнения инвесторов относительно серьезности намерений королевства провести IPO Aramco в 2021 году. Это, наверняка, будет самое большое в истории первичное размещение акций.

Наследный принц КСА Мохаммед бен Салман (МБС) надеется получить от IPO Aramco, о котором он впервые объявил в начале 2016 г., десятки миллиардов долларов. На них МСБ планирует построить города будущего, диверсифицировать экономику королевства, которая полностью зависит от нефти, и финансировать ряд неэнергетических отраслей таких, как, например, высокие технологии.

Суммарный доход Aramco в 2018 году резко вырос по сравнению с предыдущим годом, когда он был 75,9 млрд долларов. Для сравнения: годовой доход Apple – ок. 60 млрд долларов, Amazon - 10 млрд, а Exxon Mobil - 21 млрд.

При этом следует иметь в виду, что в Саудовской Аравии высокие корпоративные налоги. Компании платят государству приблизительно 50%. Aramco также платит государству роялти в размере 20% доходов при цене нефти до 70 долларов за баррель. Причем, роялти возрастает с ростом цены на нефть. По оценкам Fitch Ratings, доля Aramco в доходах королевства в 2015-17 гг. доходила до 70%. До вычета налогов и прочих расходов доход Aramco был 212 млрд долларов, что приблизительно соответствует военным бюджетам всех 28 членов Евросоюза, вместе взятых.

В 2016 году, когда цены на нефть были низкие (в январе в среднем 31,9 доллара за баррель), прибыль Aramco была значительно ниже – 13,2 млрд долларов

Помнится, в 2016 году, когда было объявлено о планируемом IPO Aramco, некоторые экономисты считали, что она стоит приблизительно 2 трлн долларов. Сейчас, после обнародования финансовых данных за три года, можно утверждать, что при цене нефти в 70 долларов за баррель, минимальная стоимость Aramco будет не менее 1,5 трлн долларов.

Организацию и проведение аукциона облигаций Эр-Рияд поручил JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Продажи пройдут как минимум в восьми городах США, Европы и Азии. Независимым советником продажи облигаций является инвестиционный банк Lazard.

Aramco также впервые получила кредитный рейтинг. Накануне продажи облигаций присвоил аравийской компании рейтинг A+, такой же, как у гособлигаций КСА.

Moody’s присвоил нефтяной компании рейтинг A1. Для сравнения: у Exxon рейтинг – AAA, т.е. самый высокий. Кредитные рейтинги Exxon выше, потому что у Aramco они привязаны к рейтингам гособлигаций и не могут быть выше.

Aramco не только самая прибыльная компания планета. Она еще и добывает нефти больше других нефтяных гигантов. В 2018 г. суммарная добыча углеводородов составляла в среднем в пересчете на нефть 13,6 млн бар./сутки. 

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