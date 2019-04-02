Cварочные аппараты ручной дуговой сварки: рекомендации и советы

С их помощью легко соединять разные стали благодаря обширному ассортименту марок электродов. Еще одно немаловажное достоинство аппаратов РДС заключается в прекрасной транспортабельности – они сравнительно немного весят и являются достаточно компактными. При покупке устройства РДС с небольшим потреблением (до шести киловатт) оно может приводиться в действие как генераторами, работающими на бензине, так и генераторами, работающими на дизельном топливе.

Для РДС используются расходные материалы разных диаметров и длин. Перед приобретением электродов необходимо внимательно изучить сведения на упаковке относительно их предназначения. Кроме того, необходимо обратить повышенное внимание на рекомендуемый ток, зависящий от диаметра и расположения расходного материала. Химический состав электрода должен в максимальной степени соответствовать химическому составу металла (сплава). После сгорания на нем формируется «козырек», требующий устранения для продолжения сварки. С использованием специальных электродов возможна сварка не только черного металла, но и чугуна и нержавеющей стали. Отсыревшие электроды следует высушить в обычной духовке.

Количество способов выбора сварочного тока, требуемого для выполнения конкретной операции, весьма велико. Однако все профессионалы отдают предпочтение одному из них. Перед началом сварочных работ нужно потренироваться на пластинке такой же толщины и сделанной из того же материала, что и основная деталь. Надо выполнить несколько швов, применяя разный ток, а затем выбрать наилучший вариант из всех полученных результатов. Когда сила рабочего тока слишком мала, металл плавится плохо, а это отрицательно отражается на качестве сварки. Когда сила рабочего тока чересчур велика, соединяемые металлические элементы могут быть прожжены насквозь. Предварительная тренировка на «черновой» пластине необходима именно для того, чтобы избежать как первого, так и второго.

Слишком быстрая сварка ведет к формированию нитевидного шва с небольшой глубиной и шириной провара. При этом отбить шлак очень сложно. Кроме того, при чрезмерной быстроте не получается обеспечить равномерность движений. Так что надо выполнять данную работу без излишней спешки.

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