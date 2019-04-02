Экспортеры нацелились на субсидию

Настройка механизма поддержки российского экспорта была главной темой Красноярского экономического форума. Согласно паспорту национального проекта «Международная кооперация и экспорт», объем несырьевого экспорта к 2024 году должен увеличиться до 250 млрд долларов в год. Выступая на конференции «Новая экспортно ориентированная промышленная политика», открывшей первый день деловой программы КЭФ-2019, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак отметил, что значительные средства, выделявшиеся на поддержку экспорта, нередко уходили производителям продукции, которая пользуется спросом только на внутреннем рынке. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Международное кооперация и экспорт» на поддержку экспорта промышленной продукции отведено более 423 млрд рублей. Эти средства, как подчеркнул Дмитрий Козак, будут выделяться только экспортно ориентированным компаниям, производящим конкурентоспособную продукцию. «Мы должны поддерживать только производство продукции, которая пользуется спросом во всем мире, а не у одних российских потребителей. Продукции, которая способна конкурировать с зарубежными аналогами. Надо выделять эти средства тем, кто готов решать общенациональные задачи, которые преобразуют нашу промышленность в целом. В этом смысл всей нашей обновленной промышленной политики», — обозначил новые ориентиры г-н Козак.

Обсуждение механизмов перенастройки отечественной промышленности от импортозамещения к ориентированности на экспорт и повышению конкурентоспособности на мировых рынках продолжилось в ходе круглого стола «От импортозамещения к технологическому экспорту. Как добиться успеха на международных рынках?».

Как минимум половина российских экспортеров в этом году воспользуется мерами господдержки в виде субсидирования процентных ставок в рамках 191-го постановления правительства, считает заместитель председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Александр Казначеев. «До 15 мая все заинтересованные экспортеры должны подать заявку на включение в программу субсидирования. Думаю, что в этом году программа охватит как минимум половину игроков из тех отраслей, которые указаны в документе, — это в разы больше, чем в прошлом году», — отметил банкир.

Согласно постановлению правительства РФ № 191, на экспортную субсидию вправе претендовать экспортно ориентированные компании в сфере машиностроения, металлургии, химии, лесной промышленности, фармацевтики и косметики. Этот перечень не окончательный, в ближайшее время его планируют расширить, в частности за счет сельского хозяйства. При этом государство готово поддерживать только экспортно ориентированную промышленность высоких переделов. Льготное финансирование предоставляется проектам стоимостью до 60 млрд рублей сроком на десять лет. В рамках корпоративной программы повышения конкурентоспособности, по которой предприятия обязуются выполнять определенные требования по объему экспорта, ставка субсидии составит до 4,5%. Вне КППК — 3%. Это значит, что экспортеры смогут привлекать валютные кредиты по ставке от 0,5 до 2,5%.

«До недавнего времени российские экспортеры были неконкурентоспособными по отношению к своим западным коллегам. Если европейцы привлекали банковское финансирование практически по нулевой ставке, то российские предприятия, ориентированные на международный рынок, получали кредиты, рассчитанные по ключевой ставке Банка России. Теперь, благодаря субсидированию экспортных кредитов, российские и европейские экспортеры оказались в равных условиях», — считает Александр Казначеев.

Сам МКБ в 2019 году планирует предоставить экспортерам около 60 млрд рублей, как в форме кредитования, так и международного факторинга и аккредитивов. Это примерно в два раза больше, чем в прошлом году. «Международное финансирование сегодня одно из наиболее перспективных направлений на рынке для несанкционных банков. Банки, по сути, сегодня главные акселераторы развития экспортного потенциала страны. Вокруг них выстраивается вся экосистема, связанная с экспортом», — констатирует Александр Казначеев.