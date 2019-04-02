FERRERO ПРИОБРЕТЕТ У KELLOGG’S БИЗНЕС ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕЧЕНЬЯ И ФРУКТОВЫХ СНЕКОВ

Группа Ferrero и ее аффилированные компании, важный участник мирового кондитерского рынка, объявила сегодня о подписании окончательного соглашения, в соответствии с которым она приобретают у компании Kellogg’s («Келлогз») бизнес по производству печенья и фруктовых снеков. Сумма сделки составила $1,3 млрд (1,3 млрд долларов США) наличными. В 2018 году объем продаж в данном секторе составил около 900 млн долларов.

Ferrero приобретет линейки широкоизвестных марок печенья, в том числе культовой марки Keebler®, самой продаваемой марки Famous Amos®, семейной марки премиум-класса Mother's® и Murray® без сахара, а также Little Brownie Bakers®, неизменно поставляемой в Girl Scouts («Девочки-скауты Америки»). Ferrero также приобретет производство фруктовых снеков Kellogg’s, среди которых марки Stretch Island®, Fruity Snacks, а также сахарные рожки для мороженого и посыпка для тортов Keebler's®.

С 2017 года Ferrero приобрела несколько американских брендов и компаний, а благодаря этой сделке Ferrero станет владельцем новых категорий стратегически важных продуктов и сделает свое присутствие на североамериканском рынке еще более весомым.

Ferrero также приобретет у Kellogg’s шесть собственных фабрик по производству продуктов питания в США, расположенных по всей стране (в городах Аллин, штат Вашингтон; Огаста, штат Джорджия; Флоренция и Луисвилл, штат Кентукки; две фабрики в Чикаго, штат Иллинойс), а также один арендованный производственный объект (в Балтиморе, штат Мэриленд).

«Предприятия Kellogg’s по производству печенья, фруктовых снеков, сахарных рожков для мороженого и посыпки для тортов представляют собой отличное стратегическое решение для Ferrero, поскольку мы продолжаем расширять свое присутствие на рынке Северной Америки», — сказал Джованни Ферреро, председатель правления Группы Ferrero. — Благодаря этой сделке мы дополним портфолио Ferrero многими культовыми брендами Kellogg’s и таким образомпродолжим нашу стратегию по развитию торговых марок, начатую ранее, после успешного завершения сделок по приобретению кондитерских фабрик Fannie May, Ferrara Candy Company и кондитерского бизнеса компании Nestlé в США». Мы с большим уважением относимся к наследию и ценностям Kellogg's, и гордимся тем, что в Kellogg's выбрали Ferrero в качестве нового владельца для этих предприятий.”

Лапо Чивилетти (Lapo Civiletti), генеральный директор Группы Ferrero, подчеркнул: «Мы приобретаем линейку хорошо известных и популярных марок, которые занимают весьма прочные позиции на рынке в своих категориях. Эта сделка позволит нам существенно разнообразить ассортимент своих продуктов и повысить прибыль благодаря новым возможностям развития на крупнейшем в мире рынке печенья».

Тодд Сивак (Todd Siwak), генеральный директор Ferrara Candy Company, в своем комментарии отметил: «Данное приобретение представляет собой прекрасную возможность для достижения стратегических целей развития нашей компании. Мы рады приветствовать наших новых коллег из Kellogg's и уже в ближайшее время намерены поделиться своими планами по расширению бизнеса с нашими покупателями, поставщиками и другими партнерами».

Завершение сделки, которая проводится в рамках обычных процедур и согласований с регулирующими органами, планируется во второй половине текущего года.

Консультантами Ferrero были JP Morgan Securities plc и Davis Polk and Wardwell LLP («Джей Пи Морган секьюритиз плс» и ООО «Дэвис Полк энд Уордвелл» соответственно).