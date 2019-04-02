Как рассчитать стоимость фасадного остекления

Отделку фасадов легкими светопрозрачными конструкциями без сомнения можно назвать самым популярным веянием архитектурной моды. Оформленные таким образом строения выглядят практически невесомыми, а внутрь комнат попадает большое количество солнечных лучей, визуально расширяя пространство и сокращая затраты на электроэнергию. Для создания отделочных панелей используется закаленное стекло, способное выдерживать динамические и ветровые нагрузки и остающееся безопасным даже в случае повреждения.

Какова цена фасадного остекления? Стоимость современных проектов разнится в зависимости от следующих факторов:

тип и размеры стеклянных полотен;

тип и размеры металлических профилей (при наличии);

дополнительные свойства стеклопакетов, например, теплоизоляция;

наличие или отсутствие защитного покрытия;

количество фурнитуры и ее особенности;

способ открывания окон и дверей;

сам вид фасадного остекления — спайдерный, структурный или стоечно-ригельный.

Также в стоимость проекта остекления фасада будут включены услуги специалистов, которые осуществят обмерные работы и монтаж светопрозрачной конструкции. Повысить цену проекта может сложность архитектуры здания, например, наличие балконов нестандартной конфигурации.

Проведение расчетов

Заказывая стеклянную отделку фасада, вы сможете избежать ненужных затрат, если предварительно произведете некоторые расчеты. Необходимо обратить внимание на следующие пункты:

Определение точных размеров фасада здания. При невозможности сделать это самостоятельно, рекомендуем обратиться к специалистам, которые учтут все нюансы.

Определение максимальной длины профилей, чтобы понять уровень нагрузки, который будет выдерживать конструкция. Следует учесть как ветровую нагрузку, так и вес самой рамы. Важно учесть, что максимально допустимый прогиб элементов равен 1/200.

Определение типа стеклянного полотна. Установка однокамерных пакетов при большой площади остекления приведет к значительным теплопотерям — внутри помещения будет слишком низкая, некомфортная температура. Решить эту проблему можно с помощью энергоэффективных стекол со специальным напылением, отводящих холод.

Правильно подобрав тип остекления с учетом вышеперечисленных нюансов, вы сможете стильно и современно оформить фасад здания по разумной цене. Стоит заметить, что сегодня светопрозрачные конструкции часто используются и внутри помещений. Так, легкие и тонкие стеклянные перегородки способны эффектно решить множество интерьерных задач. Ознакомиться с примерами можно здесь https://priorglass.ru.