Вход/Регистрация Подписка

Как рассчитать стоимость фасадного остекления

Москва, 02.04.2019
#PressRelease

Отделку фасадов легкими светопрозрачными конструкциями без сомнения можно назвать самым популярным веянием архитектурной моды. Оформленные таким образом строения выглядят практически невесомыми, а внутрь комнат попадает большое количество солнечных лучей, визуально расширяя пространство и сокращая затраты на электроэнергию. Для создания отделочных панелей используется закаленное стекло, способное выдерживать динамические и ветровые нагрузки и остающееся безопасным даже в случае повреждения.

Какова цена фасадного остекления? Стоимость современных проектов разнится в зависимости от следующих факторов:

  • тип и размеры стеклянных полотен;
  • тип и размеры металлических профилей (при наличии);
  • дополнительные свойства стеклопакетов, например, теплоизоляция;
  • наличие или отсутствие защитного покрытия;
  • количество фурнитуры и ее особенности;
  • способ открывания окон и дверей;
  • сам вид фасадного остекления — спайдерный, структурный или стоечно-ригельный.

Также в стоимость проекта остекления фасада будут включены услуги специалистов, которые осуществят обмерные работы и монтаж светопрозрачной конструкции. Повысить цену проекта может сложность архитектуры здания, например, наличие балконов нестандартной конфигурации.

Проведение расчетов

Заказывая стеклянную отделку фасада, вы сможете избежать ненужных затрат, если предварительно произведете некоторые расчеты. Необходимо обратить внимание на следующие пункты:

  • Определение точных размеров фасада здания. При невозможности сделать это самостоятельно, рекомендуем обратиться к специалистам, которые учтут все нюансы.
  • Определение максимальной длины профилей, чтобы понять уровень нагрузки, который будет выдерживать конструкция. Следует учесть как ветровую нагрузку, так и вес самой рамы. Важно учесть, что максимально допустимый прогиб элементов равен 1/200.
  • Определение типа стеклянного полотна. Установка однокамерных пакетов при большой площади остекления приведет к значительным теплопотерям — внутри помещения будет слишком низкая, некомфортная температура. Решить эту проблему можно с помощью энергоэффективных стекол со специальным напылением, отводящих холод.

Правильно подобрав тип остекления с учетом вышеперечисленных нюансов, вы сможете стильно и современно оформить фасад здания по разумной цене. Стоит заметить, что сегодня светопрозрачные конструкции часто используются и внутри помещений. Так, легкие и тонкие стеклянные перегородки способны эффектно решить множество интерьерных задач. Ознакомиться с примерами можно здесь https://priorglass.ru.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Австралия сделала заявление после первой встречи с РФ по крушению MH-17
      Австралия сделала заявление после первой встречи с РФ по крушению MH-17
    2. Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
      Курс доллара: рубль завершил неделю мощным падением на фоне новостей из США
    3. Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
      Прогноз погоды от Гисметео: синоптики рассказали, какими будут первые дни апреля
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама