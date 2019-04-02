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Китай ответил на заявление Болтона о решимости США защищать Тайвань

Москва, 02.04.2019

Внешнеполитическое ведомство КНР отреагировало на заявление советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, который пообещал, что США будут и дальше защищать Тайвань от агрессивных действий Китая.

По словам официального представителя МИД Гэн Шуана, Китай занимает чёткую и неизменную позицию по данному вопросу. Как подчеркнул дипломат, «Закон об отношениях с Тайванем», принятый США в одностороннем порядке ещё 10 апреля 109 года, противоречит сразу трём китайско-американским коммюнике, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

«Пекин всегда призывал Вашингтон соблюдать договоренности и прикладывать больше усилий для поддержания стабильности в Тайваньском проливе вместо того, чтобы поступать наоборот», – резюмировал Гэн Шуан.

Ранее сообщалось, что Болтон в своём микроблоге в Twitter написал, что США продолжат защищать Тайвань от агрессивных действий КНР. При это он отметил, что китайские военные провокации не завоюют сердца и умы на Тайване».

«Закон об отношениях с Тайванем и наша приверженность – ясны», – подчеркнул советник главы Белого дома по национальной безопасности.

Напомним, 31 марта на Украине прошли выборы президента Украины. После обработки 98,45% протоколов уверенно лидирует шоумен Владимир Зеленский (30,23%). За действующего главы государства Петра Порошенко проголосовали почти в два раза меньше избирателей –15,92%. Они оба вышли во второй тур и 21 апреля определят, кто ближайшие четыре года будет управлять Украиной.

Ранее сообщалось, что по мнению букмекеров наибольшие шансы стать президентом у Зеленского. Ставки на победу шоумена принимаются в пропорции 1:1,22-1:1,35.

Наша справка

В настоящее время проблемные отношения между Китаем и Тайванем являются одной из самых обсуждаемых тем, как в азиатском регионе, так и во всём мире. Тайвань – непризнанная Китайская Республика, которая живет по своим законам и развивается по собственному пути. В результате прихода коммунистов к власти и побега в 1949 году Чан Кайши на остров, Тайвань был провозглашён отдельным от континента государством, который претендует на имя Китайской Республики.

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