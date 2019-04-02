Минфин предложил добавить новые налоги

Министерство финансов РФ опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс будут добавлены новые главы. В кодекс войдут изменения о пяти неналоговых платежах, сообщает Российская газета.



Речь идет об утилизационном, гостиничном, экологическом сборах, о налоге с операторов связи и сборе с пользователей автодорог. Курортный сбор, эксперимент с которым проходит сейчас в четырех регионах, будет заменен гостиничным.



Плательщиками нового сбора станут организации и физические лица, которые осуществляют "деятельность по предоставлению гостиничных услуг", а также физические лица, которые сдают временно жилье. Ставку сбора будут определять представительные органы муниципальных образований или городов федерального значения. Это позволит местным бюджетам изыскать дополнительные источники доходов.



Ранее Минфин России предложил закрепить неналоговые платежи в Налоговом кодексе, но при этом установить мораторий на 10 лет на уголовную ответственность за неуплату этих платежей. По действующему законодательству за неуплату неналоговых платежей может применяться только административная ответственность.