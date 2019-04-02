США добиваются исчезновения иранской нефти с мирового рынка

Вашингтон подготовил пакет новых санкций против Ирана в целях снижения доли нефти этой исламской республики на рынке до минимума, пишет Reuters.

Предполагается, что ограничительные меры вступят в силу в мае текущего года, то есть год спустя после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном, об этом заявил собеседник агентства в администрации Дональда Трампа.

Как сообщил источник СМИ, США таким образом хотят напомнить мировому сообществу, что вести бизнес с Ираном по-прежнему не стоит.

В настоящий момент Минфин США еще не определился до конца, как именно будет оказывать давление на Тегеран, скорее всего это будет новое ограничение на экспорт нефти из этой страны, сообщает источник агентства.

В настоящий момент покупать нефть у Ирана, не опасаясь санкций США, могут Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Италия, Греция и Тайвань. Источник сообщает, что этот список могут покинуть Италия, Греция и Тайвань.

Однако, по заявлению собеседника Reuters, Вашингтон стремиться к аннулированию данного списка совсем, поскольку основная цель США свести экспорт иранской нефти к нулю.

Напомним, администрация США вновь ввела прошлой осенью санкции против Ирана, которые были отменены в 2015 году. В Вашингтоне объяснили свое решение нарушениями со стороны Тегерана, который якобы продолжает разработку собственной ядерной программы.