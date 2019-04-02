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Наблюдатели из Европы рассказали о нарушениях на выборах президента Украины

Москва, 02.04.2019

Как рассказал глава миссии европейских наблюдателей ENEMO Златко Вуйович, в ходе выборов президента Украины 31 марта были зафиксированы нарушения, которые, однако, не повлияли на результаты голосования.

«Были определенные нарушения, но ни одно из этих нарушений не смогло повлиять на результат выборов», - рассказал Вуйович.

В частности он обратил внимание на нарушения в ходе подсчета голосов, а также некоторых процедурных моментов, которые совершали комиссии.

По заявлениям представителей ОБСЕ, выборы прошли в конкурентных условиях. Но в миссии сообщили, что были зафиксированы случаи, подрывающие доверие к процессу голосования.

В свою очередь, в штабе Юлии Тимошенко заявили, что не исключают возможности оспаривания итогов голосования из-за случаев фальсификаций и провокаций на выборах со стороны СБУ

Напомним, из-за того, что ни один из кандидатов на пост главы Украины не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов, страну ждет второй тур 21 апреля.

Как сообщает ЦИК Украины, наибольшее число голосов в ходе первого тура голосования набрал Владимир Зеленский, далее следует действующий глава Порошенко. Также на выход во второй тур претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая отстает от Порошенко менее, чем на 3%.

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