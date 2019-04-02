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Отказ от договора о дружбе с Россией заставит Украину забыть о Крыме

Москва, 02.04.2019

Как рассказал декан факультета мировой политики и экономики ВШЭ Андрей Суздальцев, прекращение действия договора о дружбе между Россией и Украиной еще больше ухудшит отношения между двумя странами.

Согласно документу, подписанному  31 мая 1997 года, Москва и Киев  должны были строить свои двусторонние отношения на уважении и доверии, а также уважать территориальную целостность друг друга.

Как считает эксперт, Киев таким образом отрезал себе пути к возможности апеллировать к документу и требовать от России решить вопрос принадлежности Крыма.

«Теперь даже нет документа, по которому Москва признает государственный суверенитет Киева», - считает Суздальцев.

Также под удар ставятся важнейшие сферы по сотрудничеству в сфере ОПК и военно-техническому партнерству. Эксперт напомнил, что после развала СССР значительная часть инфраструктуры оборонного комплекса и военной промышленности СССР осталась на Украине.

«Вот это направление сразу попало под удар», - резюмирует Суздальцев.

Он напомнил, что основные решения, которые подорвали сотрудничество данного рода были приняты весной 2014 года.

И если Россия в течении этого периода смогла заместить весь товарный поток, который получала из Украины путем увеличения своих государственных расходов на разворачивание нужного производства, то Киев понес колоссальный ущерб в оборонной промышленности, рассказал эксперт.

«Украинцы просто остановили свои предприятия, поскольку их рынком сбыта являлась Россия», - констатирует Суздальцев.

Напомним, решение президента Порошенко отказаться от Договора о дружбе с Россией Рада одобрила в декабре прошлого года. Также парламентарии поддержали провозглашенный их президентом путь, направленный на вступление страны в НАТО и ЕС.

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