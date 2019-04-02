Гисметео, прогноз погоды на неделю: что ждёт москвичей в ближайшие дни

Специалисты Гисметео озвучили новый прогноз погоды в Москве до конца недели, начало которой неприятно удивило жителей и гостей региона резким похолоданием.

Напомним, снижение температурных показателей последовало сразу же после самого тёплого дня марта, когда в некоторых районах российской столицы столбики термометров поднялись почти до плюс 15. В понедельник, 1 апреля, под влиянием сильного циклона из Арктики небо затянули густые облака, температура понизилась до плюс 4-6, а ночью и вовсе до минус 2-3.



Гисметео. Прогноз погоды в Москве на неделю

Впрочем, во вторник, 2 апреля в Москву вновь вернулась весна и уже до конца недели пределы региона она точно не покинет. Сформировавшийся западнее от столицы антициклон медленно, но верно приближается городу. Поэтому осадков точно не будет, а яркое солнце в среду, четверг и пятницу согреет воздух до плюс 8-10. При этом в ночные часы прогнозируется похолодание. Так в ночь на четверг, 4 апреля при растущей луне и высокой облачности прогнозируется минус 2, в ночь на пятницу, 5 апреля – минус 1.

Кроме того, будет расти атмосферное давление, которое на своем пике в пятницу может составить 761 мм ртутного столба. Всё это доставит ужасный дискомфорт метеозависимым людям. Чтобы легче справиться с возможными последствиями высокого атмосферного давления рекомендуется избегать обезвоживания; применять контрастный душ, тем самым тренируя свои сосуды; чаще бывать на свежем воздухе; увлажнять воздух в помещении; уменьшить потребление соли; полностью отказаться от алкоголя и курения, а также строго выполнять указания своих лечащих врачей.



Гисметео. Прогноз погоды в Москве на неделю

По прогнозу Гисметео, в ночь на субботу, 6 апреля в Москву придёт циклон с юга. Атмосферное давление нормализуется, пройдут кратковременные дожди и совсем немного похолодает. По приметам на 6 апреля наши предки судили о весне и об урожае. В народном календаре дата получила название Артемий. Считалось, что если на Артемия ночь теплая – весна будет дружная; если к этому дню полностью снег сошёл – до следующей зимы его уже точно не будет; если снег на земле лежит – пролежит ещё долго; если на Артемия мороз – будет просо и овёс. Сон, приснившийся в ночь на 6 апреля не исполнится. Люди, родившиеся 6 апреля, очень чистоплотны. В качестве талисмана им подходит аметист.