Россия предоставит Белоруссии крупный кредит

Москва предоставит Минску кредит в размере $600 млн для погашения задолженности перед РФ, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов. В апреле Белоруссия ожидает транш из Евразийского фонда стабилизации и развития в $200 млн.

Как сообщил чиновник, кредит будет предоставлен по решению российского президента.

«Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам», - сказал Силуанов, который подчеркнул, что белорусская стороны выполнила все условия для получения следующего транша от Евразийского фонда стабилизации и развития. Средства будут перечислены «для обеспечения сбалансированности бюджета».

Силуанов отметил, что «в настоящий момент ведутся необходимые для подписания межгосударственного соглашения процедуры».