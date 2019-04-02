Курс доллара: рубль сбросил «оковы страха»

Курс доллара к закрытию торгов понедельника снизился на 46 копеек - до 65,18 рубля, курс евро падает на 58 копеек - 73,08 рубля.

Курс рубля после колебаний в широком диапазоне (российская валюта падала 65,81 рубля за доллар) перешел к энергичному росту.

Аналитики объясняют такую подвижность рубля с неопределенностью новых санкций США в связи с "делом Скрипаля".

В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что пакет новых санкций уже прошел согласование в Госдепартаменте и министерстве финансов США, и теперь ожидается окончательное решение Белого дома. Один из источников агентства утверждает, что они затрагивают банковский сектор РФ.

Вместе с тем, рубль решил сконцентрироваться на позитиве - высоких ценах на нефть и благоприятной конъюнктуре на внешних площадках.

Аналитики ожидают, что рубль в ближайшиее время будет подвержен сильной волатильности. Курс доллара может колебаться в достаточно широком диапазоне от 64 до 67 рублей в зависимости от новостного фона.