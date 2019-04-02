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Россия переиграла США «Силой Сибири»

Москва, 02.04.2019

Магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона «Сила Сибири» «перешагнул» через российскую реку Амур и начал стыковку с китайским отрезком трубопровода.

Как рассказал изданию в эфире PoiltRussia журналист Руслан Осташко, что можно предположить, что российское правительство нарочно «поощряло "хайп" вокруг газопровода в Европу, чтобы отвлечь внимание противника от диверсификации поставок энергоносителей». Он уверен, что «Сила Сибири» является главным ответом США и «страховкой России» от экспортных рисков.

«Если даже европейцы завтра с ума свихнутся и зарубят "Северный поток-2", чего не будет, то наша страна все равно не пропадет», - уверен журналист.

Осташко рассказал также, что именно поэтому Дания быстро опровергла заявления украинской стороны «о блокировке "Северного потока-2" Копенгагеном», поскольку в ЕС хорошо понимают, что «без этой трубы Европа "тупо замерзнет"».

Запуск «Силы Сибири» рычагов для шантажа РФ в области экспорта газа в Европу у Запада не будет. Привычка России «не класть все яйца в одну корзину», ставит крест на усилиях США и их союзников подорвать российский газовый экспорт, дополнил журналист.

Напомним, проектная мощность трубопровода  «Силы Сибири» составляет 38 млрд кубометров газа в год, что соответствует обеим трубам «Турецкого потока». США не смогли повлиять на этот проект даже косвенно.

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