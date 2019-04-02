Советник Зеленского озвучил главную угрозу украинской государственности

Александр Данилюк – советник кандидата в президенты «незалежной» Владимира Зеленского – назвал главную угрозу украинской государственности. По его мнению, Украину, как государство может разрушить коррупция, передаёт РИА Новости.

При этом он считает, что без победы над коррупцией – невозможно будет решить ни одной проблемы, которые сейчас есть на Украине.

«Как бы мы ни вели переговоры, сколько бы денег ни вкладывали в армию, половину из которых, на самом деле, расходятся по разным карманам, коррупция на всех уровнях разрушает нашу государственность», – резюмировал Данилюк.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что он готов к проведению переговоров с любыми политиками, в том числе с президентов РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом.

«А все эти разговоры, что Владимир Зеленский некомпетентен, отпадут после формирования его команды», – подчеркнул Данилюк.