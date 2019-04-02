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США сделали резкое заявление в адрес Китая из-за Тайваня

Москва, 02.04.2019

США будут и дальше защищать Тайвань от агрессивных действий Китая, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон на своей странице в социальной сети Twitter.

Он уверен, что «китайские военные провокации не завоюют сердца и умы на Тайване».

«Это лишь укрепит решимость людей во всем мире, которые ценят демократию. Закон об отношениях с Тайванем и наша приверженность  -  ясны», - написал Болтон в соцсети.

Советник приложил к записи ссылку на программу телеканала Fox News с сюжетом о перехвате летчиками Тайваня китайского военного самолета, нарушившего воздушные границы острова. Власти Тайваня уже назвали произошедшее провокацией.

Обострения отношений между Вашингтоном и Пекином из-за прохождения военных кораблей США через Тайваньский пролив происходили неоднократно. МИД Китая назвал тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних связях.

Напомним, что отношения между Тайванем и правительством Китая прервались в 1949 году после переезда на остров сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, который потерпел поражение в гражданской войне с компартией Китая.

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