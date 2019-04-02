Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России

Зарплатами более 100 тысяч рублей в России могут похвастаться инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки, пишет RT, ссылаясь на исследование ВНИИ труда Минтруда.

Именно эти профессии признаны самыми высокооплачиваемыми в России. Чуть менее 100 тысяч рублей получают специалист по операциям на межбанковском рынке и бурильщик шпуров. Их оклад начинается с отметки 95 тысяч рублей и представители этих профессии прочно занимают вторую строчу «хит-парада» самых высокооплачиваемых в России.

«Бронза» и оклад от 90 тысяч рублей достаются специалистам по интеграции облачных приложений и бизнес-аналитикам, а также специалистам по моделированию процессов термической обработки.

В организации рассказали, что найти работу этим специалистам не так просто, поскольку из-за высоких зарплат и перспективности спрос на эти профессии превышает предложение.Уточняется, что исследовании применялся мониторинг вакансий на основе данных открытых источников.