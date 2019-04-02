Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов президентских выборов

Юлия Тимошенко – лидер украинской партии «Батькивщина» – заявила, что выборы президента Украины были превращены в фарс, а действующий глава государства Петр Порошенко сфальсифицировал свой результат. По её мнению, действующий президент не собирался проводить честные выборы с равными условиями для всех кандидатов, передаёт РИА Новости.

При это Тимошенко подчеркнула, что не будет обжаловать в суде результаты первого тура. Как она пояснила, причина очень простая – во время поведения этих выборов её штаб неоднократно обращался в суды.

«Однако, после так называемых реформ системы судопроизводства, действующий президент приватизировал всю судебную систему страны. И она сегодня работает так же фальшиво, как были проведены эти выборы», - отметила Тимошенко.

Кроме того, в ходе своей пресс-конференции она подчеркнула, что не станет призывать людей выходить на протестные акции.

Несмотря на то, что она считает, что в ходе выборов страну изменить не удалось, так как «старая, прогнившая, коррумпированная, клановая, олигархическая система, пока осталась у власти», Тимошенко пообещала, что она и представители её штаба будут помогать любому президенту, которого изберёт страна, в том числе и Порошенко.

Напомним, что после обработки почти 99% протоколов Юлия Тимошенко занимает третье месте с результатом 13,39%. Действующий президент Пётр Порошенко набрал 15,91% голосов избирателей. Таким образом, он, как и победитель первого тура Владимир Зеленский (30,23%) вышел «финал», который состоится 21 апреля.